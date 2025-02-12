Сперцян — об интересе со стороны ПСЖ: У Сафонова спросили за меня

Полузащитникрассказал об интересе со стороны

«Что касается ПСЖ, то мой агент была в Париже, у неё было какое-то общение по мне, и всё. И, если не ошибаюсь, у Моти Сафонова спросили за меня и ещё за нескольких игроков.

Но никакого предложения или созвонов не было. Ни с кем не общался. Какие ты там ещё клубы называл?» — сказал Сперцян Чемпионату.

Ранее Сперцян также рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес и делали предложение.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 18 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.