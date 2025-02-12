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    Сперцян — об интересе со стороны ПСЖ: У Сафонова спросили за меня

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал об интересе со стороны ПСЖ.

    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
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    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»

    «Что касается ПСЖ, то мой агент была в Париже, у неё было какое-то общение по мне, и всё. И, если не ошибаюсь, у Моти Сафонова спросили за меня и ещё за нескольких игроков.

    Но никакого предложения или созвонов не было. Ни с кем не общался. Какие ты там ещё клубы называл?» — сказал Сперцян Чемпионату.

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    • Ранее Сперцян также рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес и делали предложение.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 18 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

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