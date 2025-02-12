Сперцян рассказал, какие европейские клубы им интересовались

Капитан «Краснодара» и футболист сборной Армениирассказал, какие клубы проявляли к нему интерес и делали предложение.

«От "Ювентуса" был интерес, общение. "Жирона" летом выходила на "Краснодар" с предложением.

Поехал бы в любой из этих клубов. Я и в "Ланс" был готов ехать. Но, если честно, их предложение по деньгам было… Они давали за меня "Краснодару" меньше, чем давал "Аякс" за год до этого.

Как я могу при таком предложении пойти к клубу и просить меня отпустить, если за меня дают меньше, чем год назад, хотя за год я, наверное, стал сильнее? Я не могу требовать трансфера и говорить, что хочу уйти. Про личные условия даже не говорю. Сколько в Европе предложат зарплату — на столько и соглашусь, мне без разницы», — сказал Сперцян «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона «Краснодар» и «Зенит» лидируют в таблице РПЛ с 39 очками.