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    Сперцян: Да, я хочу уехать, но не могу кинуть «Краснодар»

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    Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян отметил, почему он не перешел в английский «Лидс Юнайтед», несмотря на желание играть в Европе.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Зимой был интерес со стороны "Лидса". Несколько недель назад, не под конец окна.

    Я бы пошел в Чемпионшип. Они, скорее всего, выйдут в АПЛ, идут на первом месте. Но и "Краснодар" идёт на первом месте. Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб. Чтобы меня отпустили зимой, предложение должно быть очень хорошим, а у клуба должно быть большое желание меня взять. Этой зимой вот именно такого не было», — сказал Сперцян «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» находится на первом месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 39 очков по итогам 18 игр.

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