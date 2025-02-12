Сперцян: Да, я хочу уехать, но не могу кинуть «Краснодар»

Хавбек «Краснодара»отметил, почему он не перешел в английский «Лидс Юнайтед», несмотря на желание играть в Европе.

«Зимой был интерес со стороны "Лидса". Несколько недель назад, не под конец окна.

Я бы пошел в Чемпионшип. Они, скорее всего, выйдут в АПЛ, идут на первом месте. Но и "Краснодар" идёт на первом месте. Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб. Чтобы меня отпустили зимой, предложение должно быть очень хорошим, а у клуба должно быть большое желание меня взять. Этой зимой вот именно такого не было», — сказал Сперцян «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» находится на первом месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 39 очков по итогам 18 игр.