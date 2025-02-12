Сперцян: В чем главная сила Мусаева? Он всегда смотрит на себя

Хавбек «Краснодара»высказался о том, с какими проблемами столкнулся наставник «быков»при возвращении в клуб.

«Каким нашел Мусаева после его возвращения? Чуть изменился как тренер. Всё-таки он набрался опыта в прошлом клубе. Но первое время ему было очень тяжело. Он пришёл в команду, которая шла на первом месте — сложно заходить так по ходу чемпионата.

Мурад Олегович принял трудное решение, мало кто сможет так сделать. Ему большое спасибо за это, команда его поддерживала. Нам тоже было тяжело перестраиваться на новые требования, новые тренировки.

В чем его главная сила? В том, что всегда смотрит на себя. Без разницы, с кем играем ― "Крылья" или "Зенит", "Акрон" или "Спартак". Мы всегда должны играть в свой футбол», — сказал Сперцян «Чемпионату».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков.