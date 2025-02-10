Дало: С Аморимом мы можем стать чемпионами

Защитниквысказался о работе под руководством

«Если вы хотите, чтобы я был максимально честен, то скажу вам: с этим тренером мы можем выиграть Премьер-лигу. Думаю, мы реально способны на это. Однако я скажу фразу, которую уже устали слышать наши болельщики: "На это потребуется время".

Конечно, невозможно заглянуть в будущее, но то, как тренер ведёт себя, как общается с игроками, то, какие идеи он несёт… Думаю, с ним мы сможем взять большие трофеи, но сейчас нам надо преодолеть самую сложную часть пути», — приводит слова Дало официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент занимает только 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.