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    Дало: С Аморимом мы можем стать чемпионами

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о работе под руководством Рубена Аморима.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Если вы хотите, чтобы я был максимально честен, то скажу вам: с этим тренером мы можем выиграть Премьер-лигу. Думаю, мы реально способны на это. Однако я скажу фразу, которую уже устали слышать наши болельщики: "На это потребуется время".

    Конечно, невозможно заглянуть в будущее, но то, как тренер ведёт себя, как общается с игроками, то, какие идеи он несёт… Думаю, с ним мы сможем взять большие трофеи, но сейчас нам надо преодолеть самую сложную часть пути», — приводит слова Дало официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент занимает только 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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