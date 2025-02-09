«Севилья» — «Барселона»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 23-го тура испанской Примеры.

«Севилья»: Нюланд, Санчес, Баде, Салас, Педроса, Соу, Гудель, Ньигес, Лукебакио, Ромеро, Варгас.

«Барселона»: Щенсный, Кунде, Араухо, Мартинес, Бальде, Гави, Де Йонг, Педри, Ямаль, Левандовский, Рафинья.

Матч между этими командами состоится сегодня, 9-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 22-х туров в Примере «Севилья» занимает 13-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Барселона» — на 3-й позиции (45 баллов).