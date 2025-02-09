1-й таймСевилья — БарселонаОнлайн
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    «Севилья» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Примеры

    «Севилья» — «Барселона»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Барселоны» на матч 23-го тура испанской Примеры.

    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»

    «Севилья»: Нюланд, Санчес, Баде, Салас, Педроса, Соу, Гудель, Ньигес, Лукебакио, Ромеро, Варгас.

    «Барселона»: Щенсный, Кунде, Араухо, Мартинес, Бальде, Гави, Де Йонг, Педри, Ямаль, Левандовский, Рафинья.

  • «Севилья» — «Барселона». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 23-го тура Ла Лиги «Севилья» — «Барселона»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 9-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    После 22-х туров в Примере «Севилья» занимает 13-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Барселона» — на 3-й позиции (45 баллов).

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