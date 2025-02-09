«Севилья» и «Барселона» сыграют между собой в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Севилья»

«Севилья» с 28 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Красно-белые» одержали 7 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 24:30.

В чемпионате «Севилья» не проигрывает четыре матча кряду, но при этом победа всего одна — над «Жироной» (2:1) тремя турами ранее. За этот отрезок у подопечных также три ничьи с «Валенсией» (1:1), «Эспаньолом» (1:1) и «Хетафе» (0:0).

«Барселона»

«Барселона» идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. На счету «сине-гранатовых» 45 очков в 22-х матчах — 14 побед, 3 ничьи и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 60:24.

В двух крайних турах «Барселона» играла дома и очков не потеряла. После убедительной победы над «Валенсией» со счетом 7:1 каталонцы затем минимально обыграли «Алавес» (1:0).

На этой неделе «Барселона» вновь встретилась с «Валенсией», но уже в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Команда Флика еще раз разгромила соперника (5:0) и пробилась в полуфинал.

Личные встречи

В матче первого круга «Барселона» разобралась с соперником, обыграв «Севилью» со счетом 5:1.

В последних 10-ти встречах на счету «сине-гранатовых» 8 побед, «Севилья» оказалась сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Барселона» с коэффициентом 1.87.