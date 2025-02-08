Мбаппе: Впервые сыграю в мадридском дерби и надеюсь на победу

Форвардвысказался о предстоящем матче противв Примере.

«Это будет отличный матч, и он очень важен. Я впервые сыграю в этом дерби. Хочу помочь команде и надеюсь, что мы победим.

Я всегда играю на победу, этот матч важен для нас и фанатов "Реала". Цель — побеждать всегда, особенно в матчах с "Атлетико", когда они так близки к нам в таблице. Мы должны победить и сделаем все для этого.

Болельщики всегда нас поддерживают, уверен, на "Бернабеу" будет прекрасная атмосфера, как и всегда. Надеюсь, фанаты помогут нам победить и показать, что мы лучшая команда», — цитирует Мбаппе Marca.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» пройдет сегодня, 8 февраля, и начнется в 23:00 мск.