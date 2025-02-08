2-й таймЛейтон Ориент — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Онлайн
    Все новости спорта

    Мбаппе: Впервые сыграю в мадридском дерби и надеюсь на победу

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Реал Мадрид
    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе высказался о предстоящем матче против «Атлетико» в Примере.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Это будет отличный матч, и он очень важен. Я впервые сыграю в этом дерби. Хочу помочь команде и надеюсь, что мы победим.

    Я всегда играю на победу, этот матч важен для нас и фанатов "Реала". Цель — побеждать всегда, особенно в матчах с "Атлетико", когда они так близки к нам в таблице. Мы должны победить и сделаем все для этого.

    Болельщики всегда нас поддерживают, уверен, на "Бернабеу" будет прекрасная атмосфера, как и всегда. Надеюсь, фанаты помогут нам победить и показать, что мы лучшая команда», — цитирует Мбаппе Marca.

  • «Реал» — «Атлетико». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 23-го тура Ла Лиги «Реал» — «Атлетико»
  • Сегодня

    • Матч между «Реалом» и «Атлетико» пройдет сегодня, 8 февраля, и начнется в 23:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Развит ли победный импульс «Милан»?
  • «Эмполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?!
  • «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эмполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Валлин — Чисора
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Миннесота — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:35
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вашингтон — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры