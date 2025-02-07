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    Кака — о Марсело: Какое прекрасное путешествие ты совершил на поле

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    Экс-полузащитник «Реала» Кака прокомментировал новость о том, что бывший защитник «сливочных» Марсело объявил о завершении футбольной карьеры.

    Марсело завершил карьеру футболиста
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    Марсело завершил карьеру футболиста

    «Какое прекрасное путешествие ты совершил на поле! Помимо различных титулов, ты завоевал сердца болельщиков и товарищей по команде. Для меня было честью играть вместе с тобой на протяжении стольких лет и построить дружбу, которая продлится вечно.

    Да благословит бог твою жизнь и твой новый путь с семьёй. Желаю тебе больших успехов в будущем и добро пожаловать в команду легенд!» — написал Кака в соцсетях.

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    • Напомним, что Кака выступал вместе с Марсело за «Реал» в период с 2009 по 2013 год. За всю свою карьеру в стане «сливочных» защитник выиграл 25 трофеев.

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