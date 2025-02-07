Кака — о Марсело: Какое прекрасное путешествие ты совершил на поле

Экс-полузащитникпрокомментировал новость о том, что бывший защитник «сливочных»объявил о завершении футбольной карьеры.

«Какое прекрасное путешествие ты совершил на поле! Помимо различных титулов, ты завоевал сердца болельщиков и товарищей по команде. Для меня было честью играть вместе с тобой на протяжении стольких лет и построить дружбу, которая продлится вечно.

Да благословит бог твою жизнь и твой новый путь с семьёй. Желаю тебе больших успехов в будущем и добро пожаловать в команду легенд!» — написал Кака в соцсетях.

Напомним, что Кака выступал вместе с Марсело за «Реал» в период с 2009 по 2013 год. За всю свою карьеру в стане «сливочных» защитник выиграл 25 трофеев.