Дьяков — о переходе Гарсии в «Спартак»: За € 20 млн он должен быть очень приличного уровня

Экс-защитникподелился мнением о переходе нападающегоизв стан «красно-белых».

«Для меня ожидаемы высокозатратные трансферы "Спартака", потому что пришёл новый иностранный спортивный директор. Поэтому было ожидаемо, что клуб приобретёт недешёвых новых футболистов. Не знаю, кто такой Ливай Гарсия, но за € 20 млн он должен быть очень приличного уровня.

Чем запомнился Шамар Николсон? Если не ошибаюсь, он забил пару мячей в РПЛ и один гол в Кубке России в этом сезоне. Но в основном он сидел на замене, а до этого год провёл в аренде. Не думаю, что Гарсия — замена Николсону. Это усиление для "Спартака" в борьбе за чемпионство», — сказал Дьяков Чемпионату.

Ранее «Спартак» объявил о подписании Ливая Гарсии. «Красно-белые» подписали контракт с форвардом на 3.5 года.