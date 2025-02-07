Дьяков — о переходе Гарсии в «Спартак»: За € 20 млн он должен быть очень приличного уровня

Ливай Гарсия перешел в «Спартак» Фото: t.me/fcsmtg
«Для меня ожидаемы высокозатратные трансферы "Спартака", потому что пришёл новый иностранный спортивный директор. Поэтому было ожидаемо, что клуб приобретёт недешёвых новых футболистов. Не знаю, кто такой Ливай Гарсия, но за € 20 млн он должен быть очень приличного уровня.
Чем запомнился Шамар Николсон? Если не ошибаюсь, он забил пару мячей в РПЛ и один гол в Кубке России в этом сезоне. Но в основном он сидел на замене, а до этого год провёл в аренде. Не думаю, что Гарсия — замена Николсону. Это усиление для "Спартака" в борьбе за чемпионство», — сказал Дьяков Чемпионату.
Ранее «Спартак» объявил о подписании Ливая Гарсии. «Красно-белые» подписали контракт с форвардом на 3.5 года.