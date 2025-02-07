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    Дьяков — о переходе Гарсии в «Спартак»: За € 20 млн он должен быть очень приличного уровня

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    Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о переходе нападающего Ливая Гарсии из АЕКа в стан «красно-белых».

    Ливай Гарсия перешел в «Спартак»
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    Ливай Гарсия перешел в «Спартак»

    «Для меня ожидаемы высокозатратные трансферы "Спартака", потому что пришёл новый иностранный спортивный директор. Поэтому было ожидаемо, что клуб приобретёт недешёвых новых футболистов. Не знаю, кто такой Ливай Гарсия, но за € 20 млн он должен быть очень приличного уровня.

    Чем запомнился Шамар Николсон? Если не ошибаюсь, он забил пару мячей в РПЛ и один гол в Кубке России в этом сезоне. Но в основном он сидел на замене, а до этого год провёл в аренде. Не думаю, что Гарсия — замена Николсону. Это усиление для "Спартака" в борьбе за чемпионство», — сказал Дьяков Чемпионату.

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    • Ранее «Спартак» объявил о подписании Ливая Гарсии. «Красно-белые» подписали контракт с форвардом на 3.5 года.

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