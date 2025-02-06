проведут очную встречу в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Встреча состоится на стадионе «Месталья» 6 февраля в 23:30 мск.

«Барселона» имеет преимущество в этом противостоянии. «Каталонцы» выиграли три раза подряд. Последний раз команды встретились 26 января в Примере. Коллектив Ханси Флика нанес «бэтменам» крупное поражение со счетом 7:1.

Если «Барса» снова отыграет как в прошлый раз, то ей удастся продлить свою беспроигрышную серию до 10 матчей. Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» вылетела из Кубка в четвертьфинале.

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