«Барселона» имеет преимущество в этом противостоянии. «Каталонцы» выиграли три раза подряд. Последний раз команды встретились 26 января в Примере. Коллектив Ханси Флика нанес «бэтменам» крупное поражение со счетом 7:1.
Если «Барса» снова отыграет как в прошлый раз, то ей удастся продлить свою беспроигрышную серию до 10 матчей. Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» вылетела из Кубка в четвертьфинале.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты букмекеров на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 8.40 и 1.36 на победу команд в основное время, 5.40 на ничью. Ставки на проход полуфинал принимаются с котировками 5.80 и 1.15.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Барселоны» с результатом 2:0./UL>
Трансляция матча
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