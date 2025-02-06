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    Вирджил ван Дейк и Ватару Эндо«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн
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    «Валенсия» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Валенсия
    «Валенсия» и «Барселона» проведут очную встречу в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Встреча состоится на стадионе «Месталья» 6 февраля в 23:30 мск.

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    «Барселона» имеет преимущество в этом противостоянии. «Каталонцы» выиграли три раза подряд. Последний раз команды встретились 26 января в Примере. Коллектив Ханси Флика нанес «бэтменам» крупное поражение со счетом 7:1.

    Если «Барса» снова отыграет как в прошлый раз, то ей удастся продлить свою беспроигрышную серию до 10 матчей. Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» вылетела из Кубка в четвертьфинале.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты букмекеров на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 8.40 и 1.36 на победу команд в основное время, 5.40 на ничью. Ставки на проход полуфинал принимаются с котировками 5.80 и 1.15.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Барселоны» с результатом 2:0./UL>

      Трансляция матча

      Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Барселона» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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