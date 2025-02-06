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    Сможет ли «Валенсия» выбить «Барселону» из Кубка?

    Валенсия — Барселона: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Барселона»
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    Роберт Левандовски
    В рамках четвертьфинала Кубка Испании «Валенсия» на своем поле примет «Барселону». Поединок пройдет 6 февраля и начнется в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 06 Февраля 2025 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 23:30 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» уже прошла четыре стадии Кубка Испании, обыграв на выезде «Парла Эскуэлу», «Эхеа», «Эльденсе» и «Оуэренсе».

    Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию в Ла Лиге с отставанием в четыре балла от спасительной 17-й строчки, а также с отрывом в четыре пункта от последнего в таблице «Вальядолида».

    Валенсия — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб в своих стенах одержал победу над «Сельтой» (2:1).

    Перед этим в 21-м туре испанского чемпионата коллектив теперь уже на чужом поле потерпел унизительное поражение с разгромным результатом 1:7 от «Барселоны».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» проиграла лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы побороться за выход в полуфинал Кубка Испании, особенно дома, тем не менее, соперник явно превосходит их в классе, что подтвердил и недавний очный матч клубов.

    Шесть голов команды в Кубке Испании текущего сезона забивали разные игроки.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона», в отличие от соперника, прошла только две стадии Кубка Испании, разгромив на выезде «Барбастро» (4:0) и дома «Бетис» (5:1).

    Команда по итогам 22-х туров Ла Лиги занимает третью позицию с отставанием в четыре очка от лидера чемпионата «Реала» и в три балла от второго в таблице «Атлетико».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Алавесом» (1:0).

    Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов каталонский коллектив в домашних стенах не смог выиграть, сыграв вничью с «Аталантой» (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла, а в девяти последних поединках ни разу не проиграла.

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    Такая форма говорит о хороших шансах гостей выйти в четвертьфинал, пусть даже и в чужих стенах, особенно если учесть их явное преимущество в классе.

    Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Валенсия» не проиграла

    • в четырех из шести последних матчей «Валенсии» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Барселоны» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.


    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.70, победа «Валенсии» — в 7.20. Между тем, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют 1-й тайм и в основное время, ведь так было в их шести из девяти последних матчей.

    Ставка: «Барселона» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.10

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    «Валенсия» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 06.02.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валенсия» выбить «Барселону» из Кубка?
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