В рамках четвертьфинала Кубка Испании «Валенсия» на своем поле примет «Барселону». Поединок пройдет 6 февраля и начнется в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» уже прошла четыре стадии Кубка Испании, обыграв на выезде «Парла Эскуэлу», «Эхеа», «Эльденсе» и «Оуэренсе».

Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию в Ла Лиге с отставанием в четыре балла от спасительной 17-й строчки, а также с отрывом в четыре пункта от последнего в таблице «Вальядолида».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб в своих стенах одержал победу над «Сельтой» (2:1).

Перед этим в 21-м туре испанского чемпионата коллектив теперь уже на чужом поле потерпел унизительное поражение с разгромным результатом 1:7 от «Барселоны».

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» проиграла лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы побороться за выход в полуфинал Кубка Испании, особенно дома, тем не менее, соперник явно превосходит их в классе, что подтвердил и недавний очный матч клубов.

Шесть голов команды в Кубке Испании текущего сезона забивали разные игроки.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона», в отличие от соперника, прошла только две стадии Кубка Испании, разгромив на выезде «Барбастро» (4:0) и дома «Бетис» (5:1).

Команда по итогам 22-х туров Ла Лиги занимает третью позицию с отставанием в четыре очка от лидера чемпионата «Реала» и в три балла от второго в таблице «Атлетико».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Алавесом» (1:0).

Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов каталонский коллектив в домашних стенах не смог выиграть, сыграв вничью с «Аталантой» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла, а в девяти последних поединках ни разу не проиграла.

Такая форма говорит о хороших шансах гостей выйти в четвертьфинал, пусть даже и в чужих стенах, особенно если учесть их явное преимущество в классе.

Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Валенсия» не проиграла

в четырех из шести последних матчей «Валенсии» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Барселоны» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.