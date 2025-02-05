Полузащитник «Локомотива»: Надеюсь, что вторая часть сезона будет как минимум не хуже

Полузащитникрассказал о зимних сборах команды.

«Сборы — это всегда сложно. И в физическом, и психологическом плане. Точно непросто, но да, ждем, чтобы они поскорее закончились. Потому чтобы все любим играть. Ничем таким особо не занимаемся. Взял с собой ноутбук, думал, буду играть. Первые два дня поиграл, но потом забросил, даже не включал его. В основном сплю между тренировками. И пораньше вечером лечь спать, с близкими поговорить по телефону. Время есть, но не посмотрел ни одного фильма и сериала.

В целом как команда мы закончили осеннюю часть сезона достойно. Был небольшой спад, но вся борьба впереди. Надеюсь, что вторая часть будет как минимум не хуже», — сказал Тимофеев «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе. «Железнодорожники» отстают от лидества в чемпионате на 4 балла.