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    Тарханов: Для «Ростова» уход Глебова действительно будет потерей

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    Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо».

    Данил Глебов может покинуть «Ростов»
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    Данил Глебов может покинуть «Ростов»

    «Глебов — очень цепкий игрок. Он довольно прилично играет в обороне. Так что он должен усилить "Динамо".

    Для "Ростова" его уход действительно будет потерей. Все‑таки он является ведущим игроком своей команды. Но если футболиста продают, то, наверное, уже имеют понимание того, кто будет играть на его месте», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

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    • Ранее сообщалось о том, что Глебов уже согласовал контракт с московским «Динамо». В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ростов» 17 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал голевую передачу.

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