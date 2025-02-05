Дркушич: «Зенит» — это уровень «Реала» и «Баварии»

Защитник «Зенита»отметил, где он мог продолжить карьеру. По словам футболиста, в питерском клубе он сразу почувствовал высокий уровень.

«После чемпионата Европы у меня было много вариантов, в том числе и "Севилья". Но в конце концов я решил, что "Зенит" для меня — лучшее продолжение карьеры. Когда я только приехал в Россию, мне все говорили, что "Зенит" — это уровень "Реала" и "Баварии". Я здесь несколько дней, но уже почувствовал этот высокий уровень», — сказал Дркушич «Чемпионату».

В понедельник, 3 февраля, Ванья Дркушич вернулся в «Зенит». Ранее игрок выступал на правах аренды в сербской «Црвене Звезде».