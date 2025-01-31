«Химкам» запрещено регистрировать новых игроков

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила на подмосковныезапрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс‑служба организации.

Данное решение было утверждено сегодня, 31 января, на заседании палаты РФС по разрешению споров. Причиной стала подача заявления от «Оренбурга» по поводу задолженности «Химок» за трансфер Лукаса Веры.

«Удовлетворить заявление ФК "Оренбург" о применении запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в отношении ФК "Химки" в целях обеспечения исполнения решения палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года (по заявлению ФК "Оренбург" в отношении ФК "Химки" о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Веры).

Применить к ФК "Химки" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего определения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК "Химки" в случае исполнения обязательств перед ФК "Оренбург", установленных решением палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года», — говорится в решении.

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона «Химки» идут 13-ми в таблице РПЛ с 16 очками.