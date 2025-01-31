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    Романо: «Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Порту»

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    «Манчестер Сити» сделал предложение «Порту» по трансферу полузащитника Нико Гонсалеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Нико Гонсалес — игрок «Порту»
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    Нико Гонсалес — игрок «Порту»

    Стало известно, что в контракте Гонсалеса есть пункт об отступных в размере 60 млн. евро. «Порту» не хочет продавать футболиста, поэтому планирует запросить у «Манчестер Сити» большую сумму за этот трансфер.

    В нынешнем сезоне Гонсалес провел за португальскую команду 29 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.

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