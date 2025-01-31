Романо: «Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Порту»

сделал предложениепо трансферу полузащитника. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что в контракте Гонсалеса есть пункт об отступных в размере 60 млн. евро. «Порту» не хочет продавать футболиста, поэтому планирует запросить у «Манчестер Сити» большую сумму за этот трансфер.

В нынешнем сезоне Гонсалес провел за португальскую команду 29 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» рассматривает вариант с включением полузащитника Родри в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.