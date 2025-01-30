«Ман Сити» хочет заявить Родри на плей-офф ЛЧ

рассматривает вариант с включением полузащитникав заявку на плей-офф Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph.

После общего этапа каждая команда получит возможность сделать три изменения в составе перед играми на вылет.

Тренер «горожан» Пеп Гвардиола надеется, что Родри успеет восстановиться после тяжелой травмы и помочь своей команде в решающих матчах Лиги чемпионов.

Испанский полузащитник порвал крестообразную связку колена в сентябре 2024 года и с тех пор лечится. Обычно после подобных травм игрок не может выходить на поле около полугода.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После общего этапа ЛЧ «Манчестер Сити» занял 22-е место и получил право играть в 1/16 финала турнира.