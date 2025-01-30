«Ман Сити» хочет заявить Родри на плей-офф ЛЧ

После общего этапа каждая команда получит возможность сделать три изменения в составе перед играми на вылет.
Тренер «горожан» Пеп Гвардиола надеется, что Родри успеет восстановиться после тяжелой травмы и помочь своей команде в решающих матчах Лиги чемпионов.
Испанский полузащитник порвал крестообразную связку колена в сентябре 2024 года и с тех пор лечится. Обычно после подобных травм игрок не может выходить на поле около полугода.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После общего этапа ЛЧ «Манчестер Сити» занял 22-е место и получил право играть в 1/16 финала турнира.