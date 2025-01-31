«Динамо» Киев — РФШ: счет матча 1:0, обзор гола

«Динамо» Киев Фото: globallookpress.com
Судьба противостояния решилась на 76-й минуте, когда точным ударом смог отметиться Александр Пихаленок.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Динамо К — РФШ 1:0
Гол: 1:0 Александр Пихаленок (77') Предупреждения: Кристиан Беловар (20'), Стефан Панич (39'), Matvii Ponomarenko (90 + 1'), Herdi Prenga (90 + 1')
Обе команды не смогли пробиться в плей-офф% РФШ (5 очков) — 32, «Динамо» (4) — 34.
Календарь и таблица Лиги Европы
В параллельной игре «Аякс» на своем поле выиграл у «Галатасарая» со счетом 2:0.
Авторами точных ударов стали Бертран Траоре и Киан Фитц-Джим.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Аякс — Галатасарай 2:0
Голы: 1:0 Бертран Траоре (23'), 2:0 Киан Фитц-Джим (58') Аякс: Ремко Пасвер, Антон Гоэи, Йосип Шутало, Юри Бас, Йоррел Хато, Киан Фитц-Джим (Jorthy Mokio, 77'), Джордан Хендерсон (Даниэле Ругани, 77'), Кеннет Тейлор, Бертран Траоре, Брайан Бробби (Ваутер Вегорст, 73'), Мика Годтс (Чуба Акпом, 12') Галатасарай: Фернандо Муслера, Абдюлькерим Бардакджи, Давинсон Санчес (Виктор Нельссон, 90'), Кан Айхан, Юнус Акгюн (Элиас Йелерт, 61'), Дрис Мертенс (Юсуф Демир, 69'), Габриэл Сара, Лукас Торрейра, Беркан Кутлу (Миши Батшуайи, 61'), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz (Эфе Акман, 90') Предупреждения: Виктор Осимхен (38'), Лукас Торрейра (55'), Бертран Траоре (72'), Давинсон Санчес (79')
Обе команды вышли в 1/16 финала Лиги Европы: «Аякс» (13) — 12-й, «Галатасарай» (13) — 14-й.