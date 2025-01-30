«Штурм» — «Лейпциг»: счет матча 1:0, обзор гола

«Лейпциг» Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче забил защитник хозяев Арьян Малич на 42-й минуте.
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Штурм — РБ Лейпциг 1:0
Гол: 1:0 Арьян Малич (42') Штурм: Кьелл Схерпен, Арьян Малич, Никлас Гейрхофер, Грегори Вютрих, Димитри Лавале, Точи Чуквуани, Малик Ялькуйе, Отар Китеишвили, Вильям Вик, Jon Gorenc Stankovic, Сиди Ятта (Амади Камара, 74') РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Лютсхарел Гертрейда (Лукас Клостерман, 84'), Эль-Шадай Битшиабу (Кастелло Люкеба, 72'), Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер (Давид Раум, 65'), Артур Вермерен, Амаду Айдара, Николас Зайвальд (Ксави Симонс, 65'), Луа Опенда, Юссуф Поульсен (Беньямин Шешко, 66'), Антонио Нуса Предупреждения: Амаду Айдара (41'), Димитри Лавале (52'), Сиди Ятта (64'), Jurgen Saumel (64')
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Штурм» и «Лейпциг» не попали в плей-офф турнира, заняв 30-е и 32-е места соответственно.