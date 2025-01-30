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    Агент: Если бы «Зенит» и «Локомотив» договорились по Сильянову, с нами бы уже связались

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    Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев высказался о новости о том, что «Зенит» вышел из переговоров с железнодорожниками по трансферу футболиста.

    Александр Сильянов
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    Александр Сильянов

    «Могу предположить, что эта информация соответствует действительности. Если бы клубы о чем-то договорились, то, как минимум, с нами бы уже связался "Зенит", чтобы обсудить личные условия. Но так как никто не связывался, возможно, это соответствует действительности», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сильянова в шесть миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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