Агент: Если бы «Зенит» и «Локомотив» договорились по Сильянову, с нами бы уже связались

Представитель защитникавысказался о новости о том, что «Зенит» вышел из переговоров с железнодорожниками по трансферу футболиста.

«Могу предположить, что эта информация соответствует действительности. Если бы клубы о чем-то договорились, то, как минимум, с нами бы уже связался "Зенит", чтобы обсудить личные условия. Но так как никто не связывался, возможно, это соответствует действительности», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сильянова в шесть миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.