ПСВ — «Ливерпуль»: счет матча 3:2, обзор голов

уступил(2:3) в заключительном 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В составе «мерсисайдцев» голы забили Коди Гакпо на 28-й минуте с пенальти и Харви Эллиотт на 40-й минуте.

У ПСВ отличились Жоан Бакайоко на 35-й минуте, Исмаэль Сайбари на 45-й минуте и Рикардо Пепи на 45+6-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги ПСВ — Ливерпуль 3:2 Голы: 0:1 Коди Матес Гакпо (пенальти) (28'), 1:1 Жоан Бакайоко (35'), 1:2 Харви Эллиотт (40'), 2:2 Исмаэль Сайбари (45'), 3:2 Рикардо Пепи (45 + 6') ПСВ: Вальтер Бенитес, Рик Карсдорп (Ричард Ледесма, 66'), Оливье Боскальи, Армандо Обиспо (Адамо Нагало, 76'), Мауро Жуниор, Тиго Ланд, Джой Веерман, Исмаэль Сайбари (Коухаиб Дриош, 76'), Гус Тиль (Исак Бабади, 90'), Жоан Бакайоко, Рикардо Пепи (Люк де Йонг, 76') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Константинос Цимикас, Эндрю Робертсон (Treymaurice Nyoni, 64'), Джарелл Куанса, Конор Брэдли, Федерико Кьеза, Харви Эллиотт, Ватару Эндо, Коди Матес Гакпо (Тайлер Мортон, 52'), Джеймс Макконнелл, Jayden Danns (Amara Nallo, 83') Предупреждения: Рик Карсдорп (45 + 3'), Джой Веерман (45 + 3'), Эндрю Робертсон (45 + 5'), Тайлер Мортон (63'), Харви Эллиотт (66') Удаление: Amara Nallo (87')

«Ливерпуль» занял 1-е место по итогам общего этапа Лиги чемпионов, пройдя в 1/8 финала. ПСВ расположился на 14-й строчке (14 баллов) и сыграет в 1/16 финала.