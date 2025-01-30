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    Мотта прокомментировал поражение от «Бенфики»

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    Наставник туринского «Ювентуса» Тиагу Мотта подвел итоги поражения своего клуба в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

    Тиагу Мотта
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    Тиагу Мотта

    «Поначалу игра была очень открытой. У нас был шанс забить сразу, но на протяжении всего матча они были лучше нас. Во втором тайме мы неплохо действовали против команды, которая очень сильно играет в Лиге чемпионов. Мы знали, что нам противостоит отличный соперник, но, к сожалению, в последних 20 минут нам чего-то не хватало. Просто не смогли ничего изменить», — цитирует Мотту официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    По итогам общего этапа «Ювентус» (12) и «Бенфика» (13) прошли в плей-офф и будут играть в 1/16 финала.

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