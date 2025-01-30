Мотта прокомментировал поражение от «Бенфики»

Наставник туринского «Ювентуса»подвел итоги поражения своего клуба в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

«Поначалу игра была очень открытой. У нас был шанс забить сразу, но на протяжении всего матча они были лучше нас. Во втором тайме мы неплохо действовали против команды, которая очень сильно играет в Лиге чемпионов. Мы знали, что нам противостоит отличный соперник, но, к сожалению, в последних 20 минут нам чего-то не хватало. Просто не смогли ничего изменить», — цитирует Мотту официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

По итогам общего этапа «Ювентус» (12) и «Бенфика» (13) прошли в плей-офф и будут играть в 1/16 финала.