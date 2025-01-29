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    Агент Сильянова: У нас не было никаких контактов с «Зенитом»

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    Владимир Кузьмичев, представитель правого защитника «Локомотива» Александра Сильянова, отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

    Александр Сильянов
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    Александр Сильянов

    «Сильянов не против перехода в "Зенит"? Эта информация абсолютно не соответствует действительности, потому что порядок должен быть такой: сначала договариваются клубы, а уже после этого, если стороны договорятся, мы будем разговаривать по личным условиям. Соответственно, пока на сегодняшний день "Локомотив" и "Зенит" не договорились, у нас никаких контактов с представителями петербургского клуба не было. Их и не могло быть.

    К решению нужно подойти взвешенно. Мы пока даже не понимаем, какие условия "Зенит" может предложить. Поэтому рассуждать пока не о чем. Надо послушать, пообщаться с клубом, и после этого понять, имеет ли смысл переход. Повторюсь, пока контактов с представителями "Зенита" не было.

    В какой стадии переговоры между клубами? Сложно прокомментировать, потому что информация, к сожалению, не доходит. Думаю, еще общаются. Если, предположим, переговоры закончились бы неудачей, нам бы об этом сообщили, да и все об этом узнали бы. Наверное, определенный процесс еще идет. Надеюсь, в ближайшее время мы получим информацию и в зависимости от нее уже будем понимать, как двигаться», — приводит слова Кузьмичева Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сильянова в шесть миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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