Агент Сильянова: У нас не было никаких контактов с «Зенитом»

, представитель правого защитника, отреагировал на информацию об интересек футболисту.

«Сильянов не против перехода в "Зенит"? Эта информация абсолютно не соответствует действительности, потому что порядок должен быть такой: сначала договариваются клубы, а уже после этого, если стороны договорятся, мы будем разговаривать по личным условиям. Соответственно, пока на сегодняшний день "Локомотив" и "Зенит" не договорились, у нас никаких контактов с представителями петербургского клуба не было. Их и не могло быть.

К решению нужно подойти взвешенно. Мы пока даже не понимаем, какие условия "Зенит" может предложить. Поэтому рассуждать пока не о чем. Надо послушать, пообщаться с клубом, и после этого понять, имеет ли смысл переход. Повторюсь, пока контактов с представителями "Зенита" не было.

В какой стадии переговоры между клубами? Сложно прокомментировать, потому что информация, к сожалению, не доходит. Думаю, еще общаются. Если, предположим, переговоры закончились бы неудачей, нам бы об этом сообщили, да и все об этом узнали бы. Наверное, определенный процесс еще идет. Надеюсь, в ближайшее время мы получим информацию и в зависимости от нее уже будем понимать, как двигаться», — приводит слова Кузьмичева Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сильянова в шесть миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.