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    Колыванов считает, что Сильянов не станет игроком основы в «Зените»

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    Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе защитника Александра Сильянова из «Локомотива» в «Зенит».

    Александр Сильянов может перейти в «Зенит»
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    Александр Сильянов может перейти в «Зенит»

    «Мне кажется, что Сильянов не станет игроком основного состава "Зенита". Клубу нужно временно заменить травмированного Караваева. Хотя Вячеслав так же не был основным игроком, но выделялся, был на слуху и прогрессировал. В "Зените" высокие требования и задачи, поэтому Сильянову будет не просто заиграть там.

    У "Локомотива" не такая большая скамейка, и каждый игрок на вес золота. Поэтому уход Сильянова будет болезненным для железнодорожников, однако у них есть время, чтобы найти замену. Однако хорошие футболисты стоят больших денег или вырастет ещё один вундеркинд», — сказал Колыванов Чемпионату.

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    • Ранее агент Александра Сильянова отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

    В нынешнем сезоне защитник провел за «Локомотив» 16 матчей в рамках российской Премьер-лиги и сделал голевую передачу.

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