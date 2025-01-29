Колыванов считает, что Сильянов не станет игроком основы в «Зените»

«Мне кажется, что Сильянов не станет игроком основного состава "Зенита". Клубу нужно временно заменить травмированного Караваева. Хотя Вячеслав так же не был основным игроком, но выделялся, был на слуху и прогрессировал. В "Зените" высокие требования и задачи, поэтому Сильянову будет не просто заиграть там.
У "Локомотива" не такая большая скамейка, и каждый игрок на вес золота. Поэтому уход Сильянова будет болезненным для железнодорожников, однако у них есть время, чтобы найти замену. Однако хорошие футболисты стоят больших денег или вырастет ещё один вундеркинд», — сказал Колыванов Чемпионату.
Ранее агент Александра Сильянова отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к футболисту.
В нынешнем сезоне защитник провел за «Локомотив» 16 матчей в рамках российской Премьер-лиги и сделал голевую передачу.