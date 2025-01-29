Колыванов считает, что Сильянов не станет игроком основы в «Зените»

Российский тренерподелился мнением о возможном переходе защитникаиз

«Мне кажется, что Сильянов не станет игроком основного состава "Зенита". Клубу нужно временно заменить травмированного Караваева. Хотя Вячеслав так же не был основным игроком, но выделялся, был на слуху и прогрессировал. В "Зените" высокие требования и задачи, поэтому Сильянову будет не просто заиграть там.

У "Локомотива" не такая большая скамейка, и каждый игрок на вес золота. Поэтому уход Сильянова будет болезненным для железнодорожников, однако у них есть время, чтобы найти замену. Однако хорошие футболисты стоят больших денег или вырастет ещё один вундеркинд», — сказал Колыванов Чемпионату.

Ранее агент Александра Сильянова отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Локомотив» 16 матчей в рамках российской Премьер-лиги и сделал голевую передачу.