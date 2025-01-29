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    Хиддинк: Надеюсь, «Анжи» быстро вернется в РПЛ

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    Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк пожелал «Анжи» вернуться в РПЛ.

    Гус Хиддинк
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    Гус Хиддинк

    В 2022 году «Анжи» потерял профессиональный статус. Клуб из Махачкалы 28 января сообщил о возвращении в профессиональный футбол. Команда будет выступать в третьем дивизионе.

    «Надеюсь, "Анжи" быстро продвинется в высший дивизион. Желаю клубу удачи во всем! Я прекрасно и успешно провел время с "Анжи" из Махачкалы», — приводит слова Хиддинка РИА Новости.

    Хиддинк тренировал дагестанскую команду. В сезоне-2012/13 голландский специалист привел «Анжи» к бронзовым медалям чемпионата России.

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