Хиддинк: Надеюсь, «Анжи» быстро вернется в РПЛ

Экс-наставник сборной Россиипожелал «Анжи» вернуться в РПЛ.

В 2022 году «Анжи» потерял профессиональный статус. Клуб из Махачкалы 28 января сообщил о возвращении в профессиональный футбол. Команда будет выступать в третьем дивизионе.

«Надеюсь, "Анжи" быстро продвинется в высший дивизион. Желаю клубу удачи во всем! Я прекрасно и успешно провел время с "Анжи" из Махачкалы», — приводит слова Хиддинка РИА Новости.

Хиддинк тренировал дагестанскую команду. В сезоне-2012/13 голландский специалист привел «Анжи» к бронзовым медалям чемпионата России.