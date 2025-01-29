«Бавария» в прошлом туре проиграла 0:3 «Фейеноорду», из-за чего теперь ее прямое попадание в 1/8 финала остается под вопросом. Тем не менее у хозяев есть возможность побороться за путевку, но только в случае победы.
«Слован» не смог набрать ни одного балла и предстоящая встреча станет для него последней в этом розыгрыше. Гости проиграли 7 поединков с общим счетом 6:24. В прошлом туре команда дома не справилась со «Штутгартом» (1:3).
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.
- Букмекеры считают, что у «Слована» нет шансов — 1.01 на хозяев и 65.0 на гостей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Слован» смотрите на LiveCup.Run.
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