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    «Бавария» — «Слован»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 8-го тура Лиги чемпионов «Бавария» примет «Слован». Поединок состоится 29 января в 23:00 мск.

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    «Бавария» в прошлом туре проиграла 0:3 «Фейеноорду», из-за чего теперь ее прямое попадание в 1/8 финала остается под вопросом. Тем не менее у хозяев есть возможность побороться за путевку, но только в случае победы.

    «Слован» не смог набрать ни одного балла и предстоящая встреча станет для него последней в этом розыгрыше. Гости проиграли 7 поединков с общим счетом 6:24. В прошлом туре команда дома не справилась со «Штутгартом» (1:3).

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.

    • Букмекеры считают, что у «Слована» нет шансов — 1.01 на хозяев и 65.0 на гостей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Слован» смотрите на LiveCup.Run.

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