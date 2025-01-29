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    «Бавария» забьет и… пропустит?!

    «Бавария» — «Слован». Хозяева едва ли потеряют очки, но какую ставку сделать выгоднее в матче ЛЧ 29 января? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 3.25 и 2.30

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Слован»
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    Харри Кейн
    29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Слован» Братислава. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Слован», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Слован

    Слован

  • Либерец
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    «Бавария»

    Турнирное положение: Баварцы в нынешней Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бавария» в 7 турах набрала 12 очков. А вот атака команды привычно выглядит весьма уверенно, настреляв 17 мячей.

    Бавария — Слован: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке баварцы добыли три очка. Команда переиграла «Фрайбург» (2:1).

    При этом «Бавария» чуть ранее по всем статьям уступила «Фейеноорду» (0:3). А вот до того команда с трудом переиграла «Вольфсбург» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Баварцы ныне переживают непростой период. В Лиге чемпионов команда всеми силами постараются подняться в первую восьмерку.

    Вообще, «Бавария» пропускает в среднем чаще гола за матч. В 7 поединках основного раунда главного турнира Старого Света мюнхенцы пропустили 11 мячей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Атака во главе с Харри Кейном должна проявить свои лучшие качества.

    «Слован» Братислава

    Турнирное положение: Словаки нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 35 месте турнирной таблицы.

    Причем «Слован» Братислава в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 6 забитыми мячами. А вот в свои ворота словаки пропустили аж 24 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Словаки дома уступили «Штутгарту» (1:3).

    При этом до того команда переиграла «Аль-Гарафу» (2:1). Плюс поединок с «Аль-Шаханией» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Слован» Братислава добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Словаки довольно ненадежны в обороне. Да и в Лиге чемпионов команда не набрала еще ни одного очка.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 3 зачетных балла.

    В кадровом плане «Слован» Братислава выглядит не столь выгодно. Да и атака команды не блистает, забивая в среднем реже раза за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Словаки постараются дать бой столь мощному оппоненту.

    Статистика для ставок

    • Баварцы в среднем забивают 2 гола за матч

    • Словаки в Лиге чемпионов забивают в среднем менее гола за матч

    • «Слован» Братислава не набрал ни одного очка в Лиге чемпионов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 26.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.10 и 7.00.

    Прогноз: Баварцы весьма прилично атакуют, да и вообще, превосходят соперника в классе.

    «Слован» явно постарается хлопнуть дверью напоследок, да и оборона мюнхенцев не столь монолитна.

    Ставка: Обе забьют за 3.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше пяти мячей.

    Ставка: ТМ 4.5 за 2.30

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