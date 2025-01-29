Бавария
Слован
«Бавария»
Турнирное положение: Баварцы в нынешней Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Бавария» в 7 турах набрала 12 очков. А вот атака команды привычно выглядит весьма уверенно, настреляв 17 мячей.
Бавария — Слован: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке баварцы добыли три очка. Команда переиграла «Фрайбург» (2:1).
При этом «Бавария» чуть ранее по всем статьям уступила «Фейеноорду» (0:3). А вот до того команда с трудом переиграла «Вольфсбург» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Баварцы ныне переживают непростой период. В Лиге чемпионов команда всеми силами постараются подняться в первую восьмерку.
Вообще, «Бавария» пропускает в среднем чаще гола за матч. В 7 поединках основного раунда главного турнира Старого Света мюнхенцы пропустили 11 мячей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Атака во главе с Харри Кейном должна проявить свои лучшие качества.
«Слован» Братислава
Турнирное положение: Словаки нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 35 месте турнирной таблицы.
Причем «Слован» Братислава в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 6 забитыми мячами. А вот в свои ворота словаки пропустили аж 24 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Словаки дома уступили «Штутгарту» (1:3).
При этом до того команда переиграла «Аль-Гарафу» (2:1). Плюс поединок с «Аль-Шаханией» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Слован» Братислава добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Словаки довольно ненадежны в обороне. Да и в Лиге чемпионов команда не набрала еще ни одного очка.
В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 3 зачетных балла.
В кадровом плане «Слован» Братислава выглядит не столь выгодно. Да и атака команды не блистает, забивая в среднем реже раза за матч.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Словаки постараются дать бой столь мощному оппоненту.
Статистика для ставок
- Баварцы в среднем забивают 2 гола за матч
- Словаки в Лиге чемпионов забивают в среднем менее гола за матч
- «Слован» Братислава не набрал ни одного очка в Лиге чемпионов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 26.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.10 и 7.00.
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Прогноз: Баварцы весьма прилично атакуют, да и вообще, превосходят соперника в классе.
«Слован» явно постарается хлопнуть дверью напоследок, да и оборона мюнхенцев не столь монолитна.
Ставка: Обе забьют за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше пяти мячей.
Ставка: ТМ 4.5 за 2.30