«Локомотив» получил от «Зенита» и «Динамо» предложения по Сильянову

Защитникможет покинутьво время зимней паузы в российской Премьер-лиге.

В переходе 23-летнего футболиста заинтересованы «Зенит» и «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, «Зенит» предложил «железнодорожникам» за Сильянова шесть миллионов евро, а «Динамо» — на миллион меньше.

Интерес «Зенита» к Сильянову связан с травмой Вячеслава Караваева, который больше не сыграет в этом сезоне.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сильянова в шесть миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.