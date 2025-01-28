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    Мусаев: У «Краснодара» подобралась хорошая группа атакующих исполнителей

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    Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о своей работе. Он отметил, что команда дорожит своим стилем игры.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Я предпочитаю проводить больше времени на поле. Если есть возможность, я всегда заменю кросс или работу на песке игровыми сериями, чтобы мы становились лучше именно в плане комбинационной игры. Всё моё внимание направлено туда, но тренажёрный зал обязательно. Без силы невозможно в современном футболе. Как можно раньше мы хотим начать скоростно‑силовую работу: работа в малых группах, три на три, рывково‑тормозные действия, переключения.

    "Краснодар" — тот клуб, который дорожит своим стилем. Есть определённое видение, что 4–3–3 — это игра от себя, мало подстроек под соперника. У нас есть футбол, мы играем в него. Этим сейчас и занимаемся на тренировках, кардинальных изменений нет. Хотим добавить в быстроте принятия решений, чтобы футбол стал более вертикальным. Работаем над переходными фазами. Конечно, это много работы с мячом.

    Стиль у каждой команды свой, это зависит от исполнителей, которые у нас есть. Схема и принципы чуть меняются в зависимости от набора игроков. Сейчас у нас подобралась достаточно хорошая группа атакующих исполнителей. Мы понимаем, где можем стать лучше», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 год. После 18 туров клуб лидирует в таблице, набрав 39 очков.

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