Мусаев: У «Краснодара» подобралась хорошая группа атакующих исполнителей

Экс-наставник «Краснодара»высказался о своей работе. Он отметил, что команда дорожит своим стилем игры.

«Я предпочитаю проводить больше времени на поле. Если есть возможность, я всегда заменю кросс или работу на песке игровыми сериями, чтобы мы становились лучше именно в плане комбинационной игры. Всё моё внимание направлено туда, но тренажёрный зал обязательно. Без силы невозможно в современном футболе. Как можно раньше мы хотим начать скоростно‑силовую работу: работа в малых группах, три на три, рывково‑тормозные действия, переключения.

"Краснодар" — тот клуб, который дорожит своим стилем. Есть определённое видение, что 4–3–3 — это игра от себя, мало подстроек под соперника. У нас есть футбол, мы играем в него. Этим сейчас и занимаемся на тренировках, кардинальных изменений нет. Хотим добавить в быстроте принятия решений, чтобы футбол стал более вертикальным. Работаем над переходными фазами. Конечно, это много работы с мячом.

Стиль у каждой команды свой, это зависит от исполнителей, которые у нас есть. Схема и принципы чуть меняются в зависимости от набора игроков. Сейчас у нас подобралась достаточно хорошая группа атакующих исполнителей. Мы понимаем, где можем стать лучше», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 год. После 18 туров клуб лидирует в таблице, набрав 39 очков.