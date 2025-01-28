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    «Байер» согласовал с «Ромой» трансфер экс-защитника «Атлетико»

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    Защитник «Ромы» Марио Эрмосо продолжит карьеру в чемпионате Германии.

    Марио Эрмосо
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    Марио Эрмосо

    Эрмосо перейдет в леверкузенский «Байер», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    По данным источника, клубы уже согласовали условия сделки.

    Испанский футболист будет выступать за «Байер» на правах аренды до конца сезона. Также отмечается, что в договоре не будет опции обязательного выкупа игрока следующим летом.

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  • 25/01/2025

    • Эрмосо перешел в «Рому» в сентябре 2024 года в статусе свободного агента после истечения срока контракта с мадридским «Атлетико».

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эрмосо в 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Рому» 13 матчей и забил один гол.

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