«Байер» согласовал с «Ромой» трансфер экс-защитника «Атлетико»

Защитник «Ромы»продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Эрмосо перейдет в леверкузенский «Байер», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, клубы уже согласовали условия сделки.

Испанский футболист будет выступать за «Байер» на правах аренды до конца сезона. Также отмечается, что в договоре не будет опции обязательного выкупа игрока следующим летом.

Эрмосо перешел в «Рому» в сентябре 2024 года в статусе свободного агента после истечения срока контракта с мадридским «Атлетико».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эрмосо в 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Рому» 13 матчей и забил один гол.