Нино: Самое главное для «Зенита» — сделать выводы из физического состояния

Защитник «Зенита»подвел итоги товарищеского матча c московским «Динамо» на зимних тренировочных сборах в Катаре.

«Зенит» уступил «Динамо» со счетом 1:3. У команды Сергея Семака единственный гол забил Александр Соболев.

«Непростая игра, мы находимся под нагрузками в этой части подготовки к возобновлению сезона. Понятно, что нам нужно работать над очень многими компонентами. Результат отодвигаем на второй план, самое главное — сделать выводы из физического состояния, в котором мы находимся. Нам нужно больше бегать, больше прессинговать. Будем продолжать работать над этим, чтобы весной вернуться в сезон в максимально хорошей форме.

Ощущать усталость в ходе игры — нормальная ситуация, особенно когда ты находишься под нагрузками. Нужно просто продолжать работать, чтобы тело адаптировалось и привыкало, чтобы его состояние было на максимальном уровне к возобновлению сезона», — сказал Нино в интервью пресс-службе «Зенита».

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27 января «Зенит» сыграет еще один товарищеский матч — с армянским «Ноа». Встреча начнется в 17:30 мск.