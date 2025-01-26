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    Стало известно, почему «Динамо» не отпустило Бителло в лучший клуб Бразилии

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    Московское «Динамо» отказалось продавать атакующего полузащитника Бителло в бразильский «Ботафого».

    Бителло
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    Бителло

    Клубы так и не смогли договориться по поводу структуры сделки, сообщает Спортс.

    «Ботафого» предложил за Бителло 18 миллионов евро и два миллиона в качестве бонусов несколькими траншами в течение четырех лет. При этом первый транш составил бы всего два миллиона евро.

    «Динамо» хотело сразу получить не менее 50%, а остальное разбить на минимальное количество траншей, в идеале — обойтись двумя.

    «Видимо, "Ботафого" так сильно поверил Портеле [агенту игрока], который заявил, что Бителло можно забрать практически бесплатно. "Ботафого" шел в магазин за пельменями, а на деле мог позволить себе только жвачку на кассе», — добавил источник издания.

    Также отмечается, что у «Динамо» нет других предложений по Бителло.

    Напомним, ранее стало известно, что Бителло вернулся в расположение «Динамо».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Бителло в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Динамо» 20 матчей, забил один гол и сделал девять результативных передач.

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