Стало известно, почему «Динамо» не отпустило Бителло в лучший клуб Бразилии

Московскоеотказалось продавать атакующего полузащитникав бразильский

Клубы так и не смогли договориться по поводу структуры сделки, сообщает Спортс.

«Ботафого» предложил за Бителло 18 миллионов евро и два миллиона в качестве бонусов несколькими траншами в течение четырех лет. При этом первый транш составил бы всего два миллиона евро.

«Динамо» хотело сразу получить не менее 50%, а остальное разбить на минимальное количество траншей, в идеале — обойтись двумя.

«Видимо, "Ботафого" так сильно поверил Портеле [агенту игрока], который заявил, что Бителло можно забрать практически бесплатно. "Ботафого" шел в магазин за пельменями, а на деле мог позволить себе только жвачку на кассе», — добавил источник издания.

Также отмечается, что у «Динамо» нет других предложений по Бителло.

Напомним, ранее стало известно, что Бителло вернулся в расположение «Динамо».

Transfermarkt оценивает стоимость Бителло в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Динамо» 20 матчей, забил один гол и сделал девять результативных передач.