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    Аршавин: Про Луиса Энрике люди из футбольного мира говорят, что это большая звезда

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    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о последних трансферах «сине-бело-голубых».

    Луис Энрике — новичок «Зенита»
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    Луис Энрике — новичок «Зенита»

    Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с вингером «Ботафого» Луисом Энрике. В обратном направлении отправился Артур, а Вендел покинет «Зенит» после окончания нынешнего сезона.

    «Время покажет, насколько это правильный обмен. В целом — всё логично. Не думаю, что тренерский штаб "Зенита" был доволен игрой Артура, а Вендел сам давно хотел уйти.

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  • 22/01/2025

    • Про Луиса Энрике люди из футбольного мира говорят, что это большая звезда. У него в прошлом не получилось в "Бетисе", и, видимо, он не захотел снова рисковать в ведущих чемпионатах Европы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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