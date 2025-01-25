ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере
  • 16:12
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом»
    Все новости спорта

    «Атлетико» — «Вильярреал»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Вильярреал Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    25 января в Мадриде «Атлетико» примет «Вильярреал» в матче 21-го тура Примеры Испании. Начало игры в 18:15 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Атлетико» в прошлом туре проиграл 0:1 «Леганесу». Это стоило команде Симеоне первого места. Теперь «матрасники» идут вторыми, отставая от «Реала» на 2 пункта. Перед этим матчем хозяева сыграли с «Байером» в Лиге чемпионов и одержали волевую победу 2:1, играя большую часть встречи в меньшинстве.

    «Вильярреал» на этой неделе разгромил «Мальорку» со счетом 4:0 и закрепился на 5-й позиции, так как «островитяне» теперь отстают от «желтых» на 3 пункта. Закрепить успех гостям будет сложно, поскольку они выиграли только один поединок из четырех последних.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что хозяева отыграются за поражение в прошлом туре. Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе.

    • «Атлетико» — фаворит букмекеров за 1.82. На победу «Вильярреала» они дают 4.55. На ничью можно поставить за 3.85.

    • По прогнозу ИИ, «Атлетико» одержит разгромную победу со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Вильярреал» на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды порадуют забитыми мячами
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Победит ли «Манчестер Сити» «Челси»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ипсвич»?
  • «Ливерпуль» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Хьюз
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры