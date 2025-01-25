25 января в Мадридеприметв матче 21-го тура Примеры Испании. Начало игры в 18:15 мск.

«Атлетико» в прошлом туре проиграл 0:1 «Леганесу». Это стоило команде Симеоне первого места. Теперь «матрасники» идут вторыми, отставая от «Реала» на 2 пункта. Перед этим матчем хозяева сыграли с «Байером» в Лиге чемпионов и одержали волевую победу 2:1, играя большую часть встречи в меньшинстве.

«Вильярреал» на этой неделе разгромил «Мальорку» со счетом 4:0 и закрепился на 5-й позиции, так как «островитяне» теперь отстают от «желтых» на 3 пункта. Закрепить успех гостям будет сложно, поскольку они выиграли только один поединок из четырех последних.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru считают, что хозяева отыграются за поражение в прошлом туре. Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе.

считают, что хозяева отыграются за поражение в прошлом туре. Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе. «Атлетико» — фаворит букмекеров за 1.82. На победу «Вильярреала» они дают 4.55. На ничью можно поставить за 3.85.

По прогнозу ИИ, «Атлетико» одержит разгромную победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Вильярреал» на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам