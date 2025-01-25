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    «Атлетико» продолжит громить своих соперников

    Атлетико — Вильярреал: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Вильярреал»
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    Хулиан Альварес — нападающий «Атлетико»
    В рамках 21-го тура испанской Примеры «Атлетико» на своем поле примет «Вильярреал». Поединок пройдет 25 января и начнется в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Января 2025 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 18:15 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» продолжают вести борьбу за 1-е место в Примере. После 20-и туров «Атлетико» занимает 2-ю строчку в таблице с 44 очками в активе.

    Команда также располагается на 2-й позиции в чемпионате по результатам домашних встреч. «Атлетико» набрал 26 очков на своем поле из 30-и возможных, уступая лидерство «Реалу».

    Атлетико — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече «матрасники» обыграли «Байер» в рамках общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1. До этого «Атлетико» неожиданно проиграл «Леганесу» (0:1) в Примере.

    В последних 17-и встречах во всех турнирах команда проиграла только однажды и 16 раз победила. До этого в рамках Примеры «Атлетико» обыграл «Осасуну» (1:0), «Барселону» (2:1) и «Хетафе» (1:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Хавьер Галан и Клеман Ленгле (у обоих — перебор желтых карточек).

    Состояние команды: Сейчас «Атлетико» в отличной форме, команда продолжает борьбу за чемпионство в Примере с «Реалом» и «Барселоной», имея отличные шансы на успех.

    К тому же, у «матрасников» — самая надежная оборона в чемпионате, команда пропустила всего 13 мячей за 20 встреч при 34-х забитых.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: Команда располагается на 5-й позиции в Примере, набрав 33 очка за 20 туров. «Вильярреал» отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4) на 6 баллов.

    Команда сумела набрать 17 очков из 30-и возможных в гостях, занимая по этому показателю 5-е место в лиге. «Вильярреал» на чужом поле забил 16 голов при 14-и пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда разгромила «Мальорку» со счетом 4:0, забив все голы уже к 28-й минуте. Матчем ранее «Вильярреал» проиграл «Реал Сосьедаду» (0:1), пропустив единственный гол на 51-й минуте.

    В последних 5-и поединках команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1). За этот период «Вильярреал» сумел забить 11 голов при 6-и пропущенных.

    Не сыграет: Ильяс Ахомах из-за травмы.

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    Состояние команды: «Вильярреал» частенько набирает очки в последнее время, приближаясь к зоне Лиги чемпионов. При этом, команда опережает 7-ю строчку на 6 баллов.

    У «Вильярреала» появился яркий форвард, который стабильно забивает. Айозе Перес отметился 8-ю голами за 13 встреч в рамках Примеры, занимая 9-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» выиграл 16 матчей из последних 17-и

    • В последних 5-и встречах на чужом поле «Вильярреал» победил только 1 раз

    • «Атлетико» дважды обыгрывал «Вильярреал» в последних 3-х очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 1.70, победа «Вильярреала» — 4.60, ничья — за 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Атлетико» одержит победу в 1-м тайме. На своем поле «матрасники» начнут агрессивно.

    Ставка: Победа «Атлетико» в 1-м тайме за 2.15.

    Прогноз: Сейчас «Атлетико» точно сильнее «Вильярреала». Прогнозируем уверенную победу мадридского клуба.

    Ставка: Победа «Атлетико» с форой (-1) за 2.15.

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    «Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. «Атлетико» продолжит громить своих соперников
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