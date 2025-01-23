«Фейеноорд» — «Бавария»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионовв родных стенах переигралсо счетом 3:0.

Дублем в этой игре смог отметиться Сантьяго Хименес, еще один гол на счету Аясе Уэды.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Фейеноорд — Бавария 3:0 Голы: 1:0 Сантьяго Хименес (21'), 2:0 Сантьяго Хименес (пенальти) (45 + 9'), 3:0 Аясэ Уэда (89') Фейеноорд: Юстин Бейло, Барт Ниувкоп (Хейланд Митчель, 75'), Гернот Траунер, Давид Ганцко, Гейс Смал, Томас Белен, Антони Миламбо, Калвин Стенгс (Крис-Кевин Надже, 50'), Анис Хадж-Мусса (Аясэ Уэда, 83'), Сантьяго Хименес, Игор Пайшао (Уго Буэно, 83') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ (Александар Павлович, 62'), Деотшанкюль Юпамекано, Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 83'), Майкл Олисе, Леон Горецка, Альфонсо Дэвис (Рафаэл Геррейру, 45'), Конрад Лаймер (Лерой Зане, 46'), Гарри Кейн, Кингсли Коман (Серж Гнабри, 62') Предупреждения: Давид Ганцко (19'), Лерой Зане (88'), Леон Горецка (89'), Томас Мюллер (90')

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Неожиданная победа позволила «Фейеноорду» набрать 13 очков и подняться на 11-е место в турнирной таблице. У «Баварии» осталось 12 баллов и 15-я позиция.