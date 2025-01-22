ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеКороль Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
    Все новости спорта

    Романо: Уокер продолжит карьеру в «Милане»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Серия A Футбол Италии Милан
    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер перейдет в «Милан» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Кайл Уокер — защитник «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайл Уокер — защитник «Манчестер Сити»

    «Кайл Уокер согласовал с "Миланом" условия контракта, который будет действовать до июня 2027 года.

    Он вступит в силу, если "Милан" решит воспользоваться опцией выкупа (необязательной) у "Сити" летом после аренды», — написал Романо на своей странице в соц. сети.

  • Время перемен. Пять причин, по которым эпоха «Большой шестерки» АПЛ закончилась
  • В списке главных топ-клубов чемпионата Англии могу случиться изменения
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Уокер провел за «Манчестер Сити» 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Действующий контракт защитника с «горожанами» рассчитан до лета 2026-го года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» рассчитывать на очки в Париже?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Сливочные» не оставят и следа от австрийцев
  • «Реал» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» разгромить хорватов?
  • «Арсенал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Реал — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лацио — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры