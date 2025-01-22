Романо: Уокер продолжит карьеру в «Милане»

Защитникперейдет вна правах аренды. Об этом сообщает журналист

«Кайл Уокер согласовал с "Миланом" условия контракта, который будет действовать до июня 2027 года.

Он вступит в силу, если "Милан" решит воспользоваться опцией выкупа (необязательной) у "Сити" летом после аренды», — написал Романо на своей странице в соц. сети.

В нынешнем сезоне Уокер провел за «Манчестер Сити» 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Действующий контракт защитника с «горожанами» рассчитан до лета 2026-го года.