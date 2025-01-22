Ньямси признался, что счастлив в «Локомотиве»

Французский защитникподелился впечатлением от жизни в России и игры за «железнодорожников».

Напомним, что игрок обороны перешел в московский клуб 1-го февраля 2024-го года.

«На днях будет ровно год с момента, как я приехал в Россию и перешёл в "Локомотив". О чём я думал в тот момент? Был в предвкушении нового вызова, мне не терпелось поскорей начать играть за новую команду. Хотелось открыть для себя что-то новое. Не было ни единого опасения насчет того, что мой выбор неверный. Я верю в бога, и вера помогает мне не сомневаться в пути, по которому я иду.

Могу сказать точно: за год не было случая, чтобы я пожалел о переходе в "Локомотив". Конечно, бывают и трудности, но хорошего гораздо больше. Мне нравится в России, я продолжаю изучать Москву, язык, культуру, людей. Я здесь счастлив», — приводит слова Ньямси официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне защитник провел за «железнодорожников» 18 матчей в рамках российской Премьер-лиги и забил 4 гола.