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    Дьяков — о покупке Луиса Энрике: «Зениту» нужны обновления и приобретения

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    Экс-футболист Виталий Дьяков поделился мнением о переходе полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

    Луис Энрике — новичок «Зенита»
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    Луис Энрике — новичок «Зенита»

    «Зениту виднее, нужно ли тратить большие деньги на футболистов, ведь клуб ведёт борьбу за чемпионство. Видно, что команде нужны обновления и приобретения. Клуб готов тратиться, а деньги на это у них есть.

    Думаю, если "Зенит" заплатил € 35 млн, в клубе длительное время вели Луиса Энрике. Нецелесообразно брать абы кого за такие деньги. Цена Энрике будет соответствовать качеству», — сказал Дьяков Чемпионату.

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    • Напомним, что 20-го января пресс-служба «Зенита» объявила о переходе Луиса Энрике. Вингер подписал контракт с «сине-бело-голубыми» на 4 года с опцией автоматического продления еще на один сезон.

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