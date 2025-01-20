Официально: Луис Энрике стал игроком «Зенита»

Полузащитникпополнил состав. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Стало известно, что Луис Энрике подписал 4-летний контракт с «Зенитом» с опцией автоматического продления еще на 1 сезон. В СМИ сообщали о том, что клуб из Санкт-Петербурга может заплатить за трансфер вингера 35 млн. евро.

Ранее пресс-служба «сине-бело-голубых» заявила о том, что полузащитник команды Артур продолжит карьеру в «Ботафого».

В 2024-м году Луис Энрике провел за бразильскую команду 38 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.