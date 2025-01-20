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    «Зенит» сообщил о переходе Артура в «Ботафого», Вендел покинет клуб в конце сезона

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    Полузащитник Артур перешел из «Зенита» в бразильский «Ботафого». Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

    Артур перешел из «Зенита» в «Ботафого»
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    Артур перешел из «Зенита» в «Ботафого»

    «Футбольный клуб "Зенит" благодарит Артура за большой вклад в победы и титулы сине-бело-голубых и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в официальном заявлении клуба.

    Помимо этого, «Зенит» сообщил, что полузащитник команды Вендел покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

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    • В сезоне 2024/2025 Артур провел за «сине-бело-голубых» 11 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи. Вендел принял участие в 15-и встречах, отметился забитым мячом и 8-ю ассистами.

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