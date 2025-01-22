ОконченБенфика — Барселона 4:5Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Рафинья«Бенфика» — «Барселона» 4:5. Онлайн
    Все новости спорта

    «Црвена Звезда» уступила на своем поле «ПСВ»

    «Црвена Звезда» — «ПСВ»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Црвена Звезда Эредивизия ПСВ
    В седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» дома проиграла голландскому «ПСВ» со счетом 2:3.

    Люк де Йонг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Люк де Йонг

    В составе хозяев мячи забивали Шериф Ндиайе и Нассер Джига.

    У гостей дублем отметился Люк де Йонг, еще один мяч у Райана Фламинго.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Црвена Звезда — ПСВ 2:3
    Голы: 0:1 Люк де Йонг (17'), 0:2 Люк де Йонг (24'), 0:3 Райан Фламинго (43'), 1:3 Шериф Ндиайе (71'), 2:3 Нассер Джига (77') Црвена Звезда: Омри Глазер, Огнен Мимович, Нассер Джига, Урош Спаич, Соль Ён Ву (Andrija Maksimovic, 71'), Раде Крунич, Мирко Иванич, Тими Элшник, Неманья Радоньич (Милсон, 84'), Шериф Ндиайе, Silas ПСВ: Вальтер Бенитес, Оливье Боскальи, Ноа Ланг (Wessel Kuhn, 74'), Гус Тиль (Армандо Обиспо, 86'), Джой Веерман, Йерди Схаутен, Мауро Жуниор, Райан Фламинго, Ричард Ледесма (Рик Карсдорп, 78'), Люк де Йонг, Жоан Бакайоко (Рикардо Пепи, 86') Удаление: Райан Фламинго (51')

    «ПСВ» поднялся на 16-е место в таблице ЛС с 11 очками. «Црвена Звезда» с 3 очками идет на 31-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» рассчитывать на очки в Париже?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Сливочные» не оставят и следа от австрийцев
  • «Реал» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» разгромить хорватов?
  • «Арсенал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Реал — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч США — Коста-Рика
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Cелтик — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры