«Црвена Звезда» — «ПСВ»: счет матча 2:3, обзор голов

Люк де Йонг Фото: globallookpress.com
В составе хозяев мячи забивали Шериф Ндиайе и Нассер Джига.
У гостей дублем отметился Люк де Йонг, еще один мяч у Райана Фламинго.
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Црвена Звезда — ПСВ 2:3
Голы: 0:1 Люк де Йонг (17'), 0:2 Люк де Йонг (24'), 0:3 Райан Фламинго (43'), 1:3 Шериф Ндиайе (71'), 2:3 Нассер Джига (77') Црвена Звезда: Омри Глазер, Огнен Мимович, Нассер Джига, Урош Спаич, Соль Ён Ву (Andrija Maksimovic, 71'), Раде Крунич, Мирко Иванич, Тими Элшник, Неманья Радоньич (Милсон, 84'), Шериф Ндиайе, Silas ПСВ: Вальтер Бенитес, Оливье Боскальи, Ноа Ланг (Wessel Kuhn, 74'), Гус Тиль (Армандо Обиспо, 86'), Джой Веерман, Йерди Схаутен, Мауро Жуниор, Райан Фламинго, Ричард Ледесма (Рик Карсдорп, 78'), Люк де Йонг, Жоан Бакайоко (Рикардо Пепи, 86') Удаление: Райан Фламинго (51')
«ПСВ» поднялся на 16-е место в таблице ЛС с 11 очками. «Црвена Звезда» с 3 очками идет на 31-й позиции.