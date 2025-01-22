22 января в Лондонепримет загребскоев рамках матча 7-го тура Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по мск.

«Арсенал» еще не обеспечил себе место в 1/8 финала, поэтому ему все еще нужно беспокоиться о результате. У себя дома «канониры» играют хорошо. Здесь они выиграли 3 матча из шести сыгранных. В прошлый раз команда Артеты разобрала «Монако» со счетом 3:0. Таким образом, сейчас хозяева являются одной из четырех команд турнира, которой удалось ни разу не пропустить дома.

Загребское «Динамо» имеет шансы зацепиться за плей-офф. Клуб их Хорватии занимает 25-е место с 8 баллами. Тем не менее в последних матчах гости выиграть не смогли. Они уступили 0:3 дортмундской «Боруссии» и разошлись нулевой с «Селтиком».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 1.10 на «Арсенал», 11.0 на ничью и 33.0 на «Динамо».

Прогноз экспертов LiveSport.Ru с коэффициентом 2.05 доступен здесь.

с коэффициентом 2.05 доступен здесь. Прогноз от ИИ: «Арсенал» выиграет со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Динамо» Зб смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же можно найти статистику и стартовые составы команд.

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