22 января в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Динамо» Загреб. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Динамо» Загреб, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» в нынешней Лиге чемпионов выступают продуктивно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» в 6 стартовых турах набрал 13 очков. А вот оборона команды выглядит весьма монолитно, дав результативный сбой всего 2 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке лондонцы не сумели победить. Команда расписала мировую с «Астон Виллой» (2:2).

При этом «Арсенал» чуть ранее сумел одолеть «Тоттенхэм» (2:1). А вот из Кубка Англии команда вылетела в серии пенальти от «Манчестер Юнайтед».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Габриэль Жезус, Этан Нванери, Букайо Сака, Вильям Салиба, Бен Уайт — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Канониры» ныне переживают непростой период. При этом в своем чемпионате команда находится на 2 позиции.

Вообще, «Арсенал» традиционно успешно противостоит загребскому «Динамо». Из четырех очных поединков англичане выиграли 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Канониры» намерены удержаться в первой восьмерке.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: «Динамо» Загреб нынешний сезон проводит недостаточно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 24 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Загреб в 6 поединках Лиги чемпионов отличилось 10 забитыми мячами. А вот в свои ворота хорваты пропустили 15 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Хорваты подписали мировую с «Ягеллонией» (1:1).

При этом до того команда уверенно переиграла «Лех» (3:1). Плюс встреча с донецким «Шахтером» принесла паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Загреб добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Йосип Мишич, Бруно Петкович — травмированы.

Состояние команды: Динамовцы не проигрывают уже 4 матча кряду. Да и в Лиге чемпионов команда постарается пробиться в плей-офф.

В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет уже 7 зачетных баллов.

В кадровом плане «Динамо» Загреб выглядит недостаточно выгодно. Плюс в этом поединке хорваты не смогут рассчитывать на нескольких ведущих игроков.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Хорваты явно постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Арсенал» пропустил всего 2 мяча в 6 турах Лиги чемпионов

Обе команды в Лиге чемпионов забивают в среднем реже 2 голов за матч

«Динамо» Загреб не проигрывало в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Канониры» максимально мотивированы сохранить лидирующие позиции, плюс явно превосходят соперника в классе.

«Арсенал» выглядит сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Фора «Арсенала» -2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.38