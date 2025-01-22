В Бразилии считают, что Луис Энрике летом покинет «Зенит»

Бразильский комментаторзаявил, что полузащитниксменит клубную прописку через 6 месяцев.

«Я думаю, первых шести месяцев ему хватит, чтобы проявить себя для перехода в более именитый клуб, например, в Англии, Германии или Испании.

Не исключена возможность нового трансфера на следующем европейском летнем рынке, и многие считают, что это быстрое пребывание в российском футболе может быть стратегией, открывающей новые двери на европейской арене», — приводит слова Айелло Botafogo Hoje.

Напомним, что «Зенит» заплатил «Ботафого» за трансфер Луиса Энрике 35 млн. евро. «Сине-бело-голубые» подписали контракт с вингером на 4 года с опцией автоматического продления еще на один сезон.