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    Луис ЭнрикеКороль Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
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    В Бразилии считают, что Луис Энрике летом покинет «Зенит»

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    Бразильский комментатор Франсиско Айелло заявил, что полузащитник «Зенита» Луис Энрике сменит клубную прописку через 6 месяцев.

    Луис Энрике — новичок «Зенита»
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    Луис Энрике — новичок «Зенита»

    «Я думаю, первых шести месяцев ему хватит, чтобы проявить себя для перехода в более именитый клуб, например, в Англии, Германии или Испании.

    Не исключена возможность нового трансфера на следующем европейском летнем рынке, и многие считают, что это быстрое пребывание в российском футболе может быть стратегией, открывающей новые двери на европейской арене», — приводит слова Айелло Botafogo Hoje.

  • Король Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
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    • Напомним, что «Зенит» заплатил «Ботафого» за трансфер Луиса Энрике 35 млн. евро. «Сине-бело-голубые» подписали контракт с вингером на 4 года с опцией автоматического продления еще на один сезон.

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