21 январяприметв рамках матча 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Встреча начнется в 23:00 по мск.

«Ливерпуль» — лучшая команда турнира, набравшая максимальные 18 очков в шести матчах. Подопечные Арне Слота не пропускают в еврокубке уже пять игр подряд. Результативных ошибок хозяева избежали даже в матчах с «Реалом» (2:0) и «Байером» (4:0). В прошлом туре «мерсисайдцы» победили «Жирону» 1:0.

В предстоящем матче у «Лилля» стоит задача удержаться в первой восьмерке. Для этого французам уж точно нельзя проигрывать. В последних пяти турах у них это получилось. К матчу «доги» подошли с серией побед, обыграв «Болонью» 2:1 и «Штурм» 3:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Команды встречались в далеком 2010 году в Лиге Европы. Тогда «Ливерпуль» у себя дома выиграл 3:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Ливерпуль» имеет большой перевес по коэффициентам. Букмекеры дают 1.28 на хозяев и 10.5 на победу гостей. Ничья оценивается котировкой 6.15.

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на исход поединка. Коэффициент составляет 3.00.

ИИ считает, что игра будет результативной, а «Ливерпуль» выиграет со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лилль» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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