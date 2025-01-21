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    «Ливерпуль» — «Лилль»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    21 января «Ливерпуль» примет «Лилль» в рамках матча 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Встреча начнется в 23:00 по мск.

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    «Ливерпуль» — лучшая команда турнира, набравшая максимальные 18 очков в шести матчах. Подопечные Арне Слота не пропускают в еврокубке уже пять игр подряд. Результативных ошибок хозяева избежали даже в матчах с «Реалом» (2:0) и «Байером» (4:0). В прошлом туре «мерсисайдцы» победили «Жирону» 1:0.

    В предстоящем матче у «Лилля» стоит задача удержаться в первой восьмерке. Для этого французам уж точно нельзя проигрывать. В последних пяти турах у них это получилось. К матчу «доги» подошли с серией побед, обыграв «Болонью» 2:1 и «Штурм» 3:2.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Команды встречались в далеком 2010 году в Лиге Европы. Тогда «Ливерпуль» у себя дома выиграл 3:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Ливерпуль» имеет большой перевес по коэффициентам. Букмекеры дают 1.28 на хозяев и 10.5 на победу гостей. Ничья оценивается котировкой 6.15.

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на исход поединка. Коэффициент составляет 3.00.

    • ИИ считает, что игра будет результативной, а «Ливерпуль» выиграет со счетом 3:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лилль» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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