21 января в Лиссабонеприметв рамках поединка 7-го тура Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск.

Обе команды мощно ворвались в 2025 года. «Бенфика» вырвала у «Спортинга» Кубок португальской лиги, а «Барселона» обыграла «Реал» финале Суперкубка Испании. При этом в Лиге чемпионов у них разная ситуация. «Орлы» находятся в зоне плей-офф на 15-м месте, а «каталонцы» идут вторыми и близки к прямому выходу в 1/8 финала турнира.

В прошлом туре «Бенфика» не смогла обыграть «Болонью» и довольствовалась нулевой ничьей, а «Барселона» обыграла со счетом 3:2 дортмундскую «Боруссию» и тем самым одержала пятую победу в шести матчах ЛЧ.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Последний выезд в Лиссабон закончился для гостей поражением 0:3. Это было в 2021 году. В ответном матче соперники сыграли нулевую ничью. Таким образом, «орлы» не проигрывают «Барсе» уже три матча и при этом имеют 3-матчевую сухую серию.

Прогнозы и ставки

Информация для любителей ставок:

Фаворитом букмекеров является «Барселона» — 3.10 и 2.23 на победу соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 3.90.

Эксперты LiveSport.Ru выпустили прогноз с коэффициентом 2.10. Прочитать его можно здесь.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Барселоны» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Барселона», изучайте статистику и составы команд на сайте LiveCup.Run.

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