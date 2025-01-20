«Вильярреал» и «Мальорка» идут нога в ногу в турнирной таблице. Имея по 30 очков, соперники являются соседями по турнирной таблице. «Желтые» идут на 5-м месте, а «островитяне» занимают строчку ниже.
Если смотреть на последние результаты, то «Мальорка» имеет преимущество. Она выиграла два матча подряд, одолев 2:1 «Жирону» и 1:0 «Хетафе». «Вильярреал» в прошлом туре потерпел поражение 0:1 от «Реал Сосьедада», а перед этим у хозяев был крупная победа 5:2 над «Леганесом».
Прогнозы и ставки
Если говорить об очных встречах, то здесь преимущество у «Вильярреала». «Желтые» остались непобежденными в трех поединках подряд, два из которых они выиграли. 14 сентября хозяева победили 2:1.
- Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 1.63 на победу «Вильярреала», 3.95 на ничью, 6.00 на победу «Мальорки».
- Эксперты LiveSport.Ru ставят на равную игру. ни выкатили свой прогноз с коэффициентом 3.65.
- По прогнозу ИИ, выиграть должна «Мальорка» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Мальорка» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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