Вильярреал
Мальорка
«Вильярреал»
Турнирное положение: команда из города Вильярреаль продолжает борьбу за место в зоне еврокубков.
В настоящий момент «желтая подлодка» имеет в своем активе 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Вильярреал — Мальорка: коэффициенты букмекеров
Вильярреальский коллектив смог 34 раза поразить ворота соперника и 31 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Вильярреал» проиграл «Реал Сосьедаду» (0:1), но победил «Леганес» (5:2).
До этого же подопечные Марселино сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1), но уступил «Бетису» (1:2) и «Атлетику» (0:2).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Также команда уже успела вылететь с Кубка Испании, проиграв «Понтеведре» (0:1).
Не сыграют: травмированы только Ильяс Ахомах и Альфонсо Педраса.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Вильярреал» стал только восьмым, а в этом точно попытается сделать все для того, чтобы быть выше и попасть в еврокубки.
Сейчас «Вильярреал» находится в достаточно неплохой форме и показывает качественную игру, поэтому у команды есть все для того, чтобы попасть в топ-6.
«Мальорка»
Турнирное положение: коллектив из города Пальма-де-Мальорка также борется за попадание в еврокубки по итогам сезона.
Сейчас у «киноварных» 30 очков и шестая строчка в турнирной таблице.
15-я команда прошлого сезона 19 раз поразила ворота соперника и 21 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых играх «красно-черные» проиграли «Реалу» (0:3) в Суперкубке Испании и «Понтеведре» (0:3) в Кубке Испании.
До этого же «островитяне» переиграли «Хетафе» (1:0) и «Жирону» (2:1) в чемпионате.
Перед этим же «Мальорка» проиграла «Сельте» (1:2) и «Барселоне» (1:5).
Не сыграют: в лазарете находится только Ману Морланес.
Состояние команды: подопечные Ягобы Аррасате проводят отличный сезон и вполне могут рассчитывать на еврокубки по итогам сезона.
Если «Мальорка» продолжит в том же духе, то вполне может случится такой поворот событий и в следующем сезоне мы увидим команду в еврокубках.
Статистика для ставок
- «Вильярреал» выиграл только 1 из последних 8 матчей
- «Мальорка» проиграла 4 из последних 6 матчей во всех турнирах
- В последнем очном матче в первом круге «Вильярреал» обыграл «Мальорку» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.65, а победа «Мальорки» — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.05 и 1.78.
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Прогноз: сейчас команды являются примерно равными, поэтому все вполне может завершиться ничейным исходом.
Ставка: ничья за 3.65.
Прогноз: команды прилично пропускают в этом сезоне, поэтому вероятно, что мяч побывает в сетке обеих ворот.
Ставка: обе забьют за 1.95.