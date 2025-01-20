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    «Вильярреал» и «Мальорка» не определят победителя?

    «Вильярреал» — «Мальорка». Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 20 января 2025 года

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    «Вильярреал»
    В понедельник, 20 января, в поединке 20-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле примет «Мальорку». Начало встречи — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Января 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:00 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: команда из города Вильярреаль продолжает борьбу за место в зоне еврокубков.

    В настоящий момент «желтая подлодка» имеет в своем активе 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

    Вильярреал — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Вильярреальский коллектив смог 34 раза поразить ворота соперника и 31 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Вильярреал» проиграл «Реал Сосьедаду» (0:1), но победил «Леганес» (5:2).

    До этого же подопечные Марселино сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1), но уступил «Бетису» (1:2) и «Атлетику» (0:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также команда уже успела вылететь с Кубка Испании, проиграв «Понтеведре» (0:1).

    Не сыграют: травмированы только Ильяс Ахомах и Альфонсо Педраса.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Вильярреал» стал только восьмым, а в этом точно попытается сделать все для того, чтобы быть выше и попасть в еврокубки.

    Сейчас «Вильярреал» находится в достаточно неплохой форме и показывает качественную игру, поэтому у команды есть все для того, чтобы попасть в топ-6.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: коллектив из города Пальма-де-Мальорка также борется за попадание в еврокубки по итогам сезона.

    Сейчас у «киноварных» 30 очков и шестая строчка в турнирной таблице.

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  • 15/01/2025

    • 15-я команда прошлого сезона 19 раз поразила ворота соперника и 21 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых играх «красно-черные» проиграли «Реалу» (0:3) в Суперкубке Испании и «Понтеведре» (0:3) в Кубке Испании.

    До этого же «островитяне» переиграли «Хетафе» (1:0) и «Жирону» (2:1) в чемпионате.

    Перед этим же «Мальорка» проиграла «Сельте» (1:2) и «Барселоне» (1:5).

    Не сыграют: в лазарете находится только Ману Морланес.

    Состояние команды: подопечные Ягобы Аррасате проводят отличный сезон и вполне могут рассчитывать на еврокубки по итогам сезона.

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    Если «Мальорка» продолжит в том же духе, то вполне может случится такой поворот событий и в следующем сезоне мы увидим команду в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • «Вильярреал» выиграл только 1 из последних 8 матчей

    • «Мальорка» проиграла 4 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в первом круге «Вильярреал» обыграл «Мальорку» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.65, а победа «Мальорки» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.05 и 1.78.

    Прогноз: сейчас команды являются примерно равными, поэтому все вполне может завершиться ничейным исходом.

    Ставка: ничья за 3.65.

    Прогноз: команды прилично пропускают в этом сезоне, поэтому вероятно, что мяч побывает в сетке обеих ворот.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

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    «Вильярреал» — «Мальорка»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 20.01.2025. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» и «Мальорка» не определят победителя?
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