В понедельник, 20 января, в поединке 20-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле примет «Мальорку». Начало встречи — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: команда из города Вильярреаль продолжает борьбу за место в зоне еврокубков.

В настоящий момент «желтая подлодка» имеет в своем активе 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Вильярреальский коллектив смог 34 раза поразить ворота соперника и 31 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Вильярреал» проиграл «Реал Сосьедаду» (0:1), но победил «Леганес» (5:2).

До этого же подопечные Марселино сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1), но уступил «Бетису» (1:2) и «Атлетику» (0:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Также команда уже успела вылететь с Кубка Испании, проиграв «Понтеведре» (0:1).

Не сыграют: травмированы только Ильяс Ахомах и Альфонсо Педраса.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Вильярреал» стал только восьмым, а в этом точно попытается сделать все для того, чтобы быть выше и попасть в еврокубки.

Сейчас «Вильярреал» находится в достаточно неплохой форме и показывает качественную игру, поэтому у команды есть все для того, чтобы попасть в топ-6.

«Мальорка»

Турнирное положение: коллектив из города Пальма-де-Мальорка также борется за попадание в еврокубки по итогам сезона.

Сейчас у «киноварных» 30 очков и шестая строчка в турнирной таблице.

15-я команда прошлого сезона 19 раз поразила ворота соперника и 21 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых играх «красно-черные» проиграли «Реалу» (0:3) в Суперкубке Испании и «Понтеведре» (0:3) в Кубке Испании.

До этого же «островитяне» переиграли «Хетафе» (1:0) и «Жирону» (2:1) в чемпионате.

Перед этим же «Мальорка» проиграла «Сельте» (1:2) и «Барселоне» (1:5).

Не сыграют: в лазарете находится только Ману Морланес.

Состояние команды: подопечные Ягобы Аррасате проводят отличный сезон и вполне могут рассчитывать на еврокубки по итогам сезона.

Если «Мальорка» продолжит в том же духе, то вполне может случится такой поворот событий и в следующем сезоне мы увидим команду в еврокубках.

Статистика для ставок

«Вильярреал» выиграл только 1 из последних 8 матчей

«Мальорка» проиграла 4 из последних 6 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в первом круге «Вильярреал» обыграл «Мальорку» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.65, а победа «Мальорки» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.05 и 1.78.

Прогноз: сейчас команды являются примерно равными, поэтому все вполне может завершиться ничейным исходом.

Ставка: ничья за 3.65.

Прогноз: команды прилично пропускают в этом сезоне, поэтому вероятно, что мяч побывает в сетке обеих ворот.

Ставка: обе забьют за 1.95.